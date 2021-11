next

Chaabi Lil Iskane propose à ses clients "Dyar Al Bahia", un nouveau projet résidentiel, situé en plein cœur de Témara, qui témoigne de son savoir-faire dans la conduite de projets de standing, aux coûts compétitifs.

Situé en plein cœur de Témara, sur l’avenue Lalla Meryem, dans le quartier Al Massira II, le nouveau projet de Chaabi Lil Iskane s’inscrit dans le cadre de sa stratégie de la promotion de la mixité urbaine et l’encouragement de la première acquisition immobilière.

Une localisation idéale, qui permettra aux futurs habitants de profiter d’une vie de quartier dynamique et d’une grande proximité de tous les équipements sociaux, de la mer et de la capitale, indique Chaabi Lil Iskane dans un communiqué.

Selon ce même communiqué, la première tranche du projet, composée de 158 appartements, de 3 à 4 pièces, d’une surface comprise entre 52 et 80 m², verra le jour au premier trimestre 2024. Les prix de commercialisation sont situés entre 364.000 et 554.000 dirhams.

D'après le responsable régional de Chaabi Lil Iskane, ce projet, qui se distingue fortement par son équilibre et par sa mixité architecturale, prend la forme d’un complexe résidentiel. Le projet immobilier se décline en plusieurs immeubles R+4 qui allient modernité et finitions élégantes. Il est aussi doté d’équipements à la fois pratiques et ergonomiques (ascenseurs, parkings en sous-sol ou encore les îlots d’espaces verts, entre autres).

Disposant d’un savoir-faire reconnu depuis 1948, Chaabi Lil Iskane compte actuellement plus de 40 projets en cours de commercialisation sur l'ensemble du territoire marocain, ce qui fait de lui le premier acteur du secteur, conclut ce même communiqué.