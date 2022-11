© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

VidéoCIH BANK a inauguré, lundi 14 novembre 2022 à Casablanca, une crèche dédiée aux enfants de ses collaborateurs, et ce, en présence du Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Cet espace leur offre la possibilité d’intégrer leurs enfants à partir de 3 mois.

CIH BANK a ouvert ce lundi une crèche à Casablanca au profit des collaborateurs ce qui offre à ces parents une solution de garde fiable, de grande qualité et à coût abordable du fait des subventions de la Banque.

«Aujourd’hui, nous assistons à l’ouverture d’une crèche initiée par le CIH. Cette initiative du CIH BANK est très importante pour le gouvernement dans la mesure où nous encourageons l’ouverture des crèches dans le cadre d’un partenariat public-public, public-privé ou privé-privé. L’idée aujourd’hui est d’avoir davantage de places pour les enfants de moins de quatre ans et de permettre à la femme de pouvoir s’épanouir aussi professionnellement. On se félicite aujourd’hui de cette initiative qui est la première crèche d’entreprises» a déclaré Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans une déclaration pour Le360.

Le bien-être en entreprise étant un axe primordial dans la politique du capital humain de CIH BANK, ce concept permet à tous les parents collaborateurs de bénéficier d’un équilibre de vie professionnelle et personnelle.

«La crèche d’entreprise assure sérénité, bien-être et gain de temps aux collaborateurs, grâce à des horaires de fonctionnement adaptés à la vie professionnelle. Un parent rassuré de savoir son enfant à proximité, dans un lieu sûr et confortable, en présence de professionnels de la petite enfance, est un collaborateur acquis et totalement engagé dans l’atteinte de ses objectifs», a fait savoir Mamoun Iraqi, directeur exécutif de Baby Nest.

Favoriser la diversité et promouvoir l’équité professionnelle entre femmes et hommes: c’est l’objectif de l’approche genre de CIH BANK. D’ailleurs, dans le cadre de l’intégration de la femme à son retour de maternité, la crèche offre la possibilité d’intégrer son enfant à partir de 3 mois, à proximité de son lieu de travail, dans un cadre agréable, offrant un espace d’allaitement.

Pour Lotfi Sekkat, président directeur général de CIH BANK, la création d’une crèche sur le lieu de travail présente une valeur ajoutée aussi bien pour la banque que pour ses collaborateurs et tout particulièrement pour ses collaboratrices. Il s’agit d’un avantage social différenciant et d’un véritable levier d’engagement, d’attractivité et de performance, permettant de valoriser davantage la marque employeur de la banque, affirme-t-il.

Dotée d’une capacité d’accueil de 80 enfants et étalée sur une superficie de 400 m2, la crèche CIH BANK est gérée par une équipe d’experts de la petite enfance et dispose de tous les espaces et équipements pédagogiques nécessaires à l’épanouissement et à l’éveil des enfants.

Ouverte aux petits, âgés de 3 mois à 4 ans, la crèche CIH BANK by Baby Nest propose des horaires adaptés à ceux de la journée de travail des parents. Une garde est assurée jusqu’à 19h, ainsi que pendant les vacances scolaires.

A travers cette initiative, CIH BANK confirme son positionnement de banque humaine appliquée à proposer à ses collaborateurs un cadre de travail valorisant leur bien-être, leur équilibre et leur épanouissement.