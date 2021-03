© Copyright : DR

Les bacheliers de la première promotion de la British International School of Casablanca ont été acceptés dans les meilleures universités britanniques et américaines.

Après trois ans d'existence au sein de la capitale économique du Royaume, la British International School of Casablanca (BISC) a su s'imposer comme un pôle d’enseignement d’excellence au Maroc. En témoignent les brillants résultats académiques obtenus par la première promotion de nos bacheliers. Le baccalauréat est appelé "A level" dans le système éducatif britannique.

Ainsi, la totalité de notre première promotion du baccalauréat de la British International School of Casablanca a été admise dans le cercle restreint des universités du Russel Group au Royaume-Uni et parmi les plus prestigieuses universités du monde. La fierté de l'école est particulière pour tous nos élèves avec des admissions dans des universités londoniennes, telles que University of Warwick, américaines et canadiennes de renom.

Ces résultats remarquables ne doivent rien au hasard. BISC s’appuie sur un système pédagogique des plus rigoureux qui a fait ses preuves dans le cercle des British International Schools à travers le monde qui se positionnent comme BISC. En effet, l’école qui a officiellement décroché l’année dernière l’accréditation "École britannique au Maroc", met en œuvre toutes les expertises pédagogiques, managériales et sanitaires.

BISC est aujourd’hui la seule école au Maroc à dispenser le programme britannique avec un tel niveau d’enseignants, qui ont fait leurs preuves dans les plus grandes écoles du Royaume-Uni. Le système d’évaluation des acquis est, lui, des plus stricts, sans le moindre compromis sur les exigences envers les élèves. En outre, des clubs de mathématiques avancés et des sciences sont là pour challenger les élèves et les pousser à réfléchir au-delà de leurs capacités.

BISC est l'unique établissement au Maroc inspecté par ISI (Independent Schools Inspectorate), organe d'inspection de référence pour les écoles prestigieuses du Royaume-Uni. L'orientation de cette institution est très claire: une éducation premium.

Combinant rigueur académique, résilience et valorisation des autres disciplines non académiques comme, la musique, le théâtre, ou le sport, BISC s’attèle à libérer le potentiel des élèves tout en leur offrant une structure d’apprentissage rigoureuse. En d’autres termes, la British International School de Casablanca place ses étudiants sur la voie du succès mondial.