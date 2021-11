© Copyright : DR

Kiosque360. Un million de dirhams a été alloué par l’Agence urbaine de la région de Dakhla-Oued Eddahab pour l’étude relative à l’élaboration du Plan d’aménagement de la zone limitrophe au Port Atlantique de Dakhla. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le nouveau plan d’aménagement de la zone limitrophe au Port Atlantique de Dakhla avance. En effet, l’Agence urbaine de la région de Dakhla-Oued Eddahab alloue un million de dirhams pour la réalisation de l’étude relative à son élaboration, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 17 novembre.

Couplé à un port de pêche et une zone industrielle importante, ce projet permettra d’amorcer un équilibrage régional à même de soulager Dakhla. D’après le RGPH 2014, la ville abrite, à elle seule, plus de 75% de la population de Dakhla-Oued Eddahab. Ce nouveau hub portuaire de taille engendrera aussi la naissance d’une ville nouvelle abritant les familles des travailleurs, les services publics et les activités indirectes, soutient le journal.

Pour l’heure, l’étude s’étend à l’ensemble de la zone entre le village de pêche de Ntireft et le port Dakhla Atlantique et ses environs, soit une zone totale de 6.000 hectares. L’étude de ce chantier stratégique sera ainsi un support de planification réglementaire permettant d’améliorer les conditions et les modes d’orientation et de maîtrise de la future urbanisation, après la création du port Dakhla Atlantique.

Cette étude permettra également d’identifier d’autres potentialités en vue de multiplier les activités économiques à même d’attirer et de diversifier les investissements, comme l’indique le quotidien qui insiste sur le fait que l’élaboration de ce plan d’aménagement ambitieux répond à une dynamique forte projetant d’amorcer un aménagement territorial intelligent, digne d’une zone appelée à être un carrefour continental.