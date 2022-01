Voie ferrée Marrakech-Agadir: les études sont bien avancées, l'ONCF se penche sur le financement du projet

Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique.

La réalisation de la voie ferrée reliant Marrakech et Agadir est l'une des priorités du plan de l'Office national des chemins de fer (ONCF), qui vise à couvrir l'ensemble du territoire national avec le réseau ferroviaire à moyen et long terme, a indiqué hier, lundi, à Rabat, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil.