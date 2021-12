Vidéos. Wall Street chute, ébranlée par Omicron et des propos du patron de la Fed

Des traders travaillent sur le parquet de Wall Street, au début des échanges, après la forte baisse des actions mondiales, de crainte du nouveau variant Omicron, découvert en Afrique du Sud, le 29 novembre 2021, à New York.

© Copyright : Spencer Platt / Getty Images / AFP

La Bourse de New York a terminé le mois de novembre en forte baisse hier, mardi 30 novembre 2021, ébranlée par les inquiétudes autour du variant Omicron et par les propos fermes de Jerome Powell, le patron de la Fed, sur l'inflation et la politique monétaire.