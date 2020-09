© Copyright : Le360

La région allant de Benslimane à Bouznika, au sud-est de Rabat, est célèbre pour ses immenses vignobles couvrant une superficie totale de 2.000 hectares, dont 1.400 hectares réservés au raisin de table. Reportage.

Même si la région n'a pas organisé, en août, son moussem annuel, en raison de la pandémie du Covid-19, la production de raisin s'est élevée à plus de 200.000 tonnes, répondant ainsi aux attentes des viticulteurs.

Le360 s'est rendu dans la région de Bouznika, où les vendanges ont lieu, en ce moment.

Deux catégories de vignobles caractérisent cette région: des vignes non irriguées, plantées à même le sol, et des vignes irriguées, dont les grappes de raisin sont élevées sur des supports métalliques ou en bois.

Les variétés de raisins, issues de ce terroir, sont au nombre de trois. Parmi elles, on trouve le muscat, ensemble de cépages le plus répandu et aux raisins à l’arôme similaire à celui de la muscade, très parfumé et rappelant le musc.

Il y a aussi la variété dite "Red Globe", largement disponible dans les grandes surfaces. Ses raisins sont gros, ronds et contiennent peu de pépins. Très facile à digérer, aux propriétés diurétiques et laxatives, cette variété résiste bien aux hautes températures et aux longs transports. Une seule grappe de ce raisin peut peser jusqu'à 10 kilogrammes.

La troisième variété s'appelle le cépage Michel Palieri, du nom de son premier cultivateur, un Italien installé au Maroc. Ce raisin est très apprécié du fait de sa couleur, un noir violacé, et du bel aspect de sa grappe.