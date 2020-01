© Copyright : Le360

L’équipementier automobile sud-coréen, spécialisé dans la fabrication de jantes en aluminium, a inauguré son premier site de production en Afrique hier, mardi 14 janvier 2020 à Tanger. Cette usine a nécessité un investissement conséquent, de l’ordre de 4,3 milliards de dirhams.

Implanté à Tanger Automotive City, sur une superficie de 23 hectares, le complexe industriel permettra la création de 1.600 emplois, avec une capacité de production, à terme, de 8 millions d’unités par an, dont 85% est destinée à l’export.

Grâce à sa nouvelle usine de Tanger, inaugurée en présence du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, l'ambassadeur de la Corée au Maroc Seong-deok Yun, le président du groupe, Rhee Sukchoo, et le président du Conseil de surveillance de l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée (TMSA), Fouad Brini, l'équipementier sud-coréen vise à fournir en jantes en aluminium, en tant que sous-traitant, les grands constructeurs automobile déjà implantés dans le Royaume, tels PSA, Renault, Nissan, VW, GM, Hyundai, Ford, KIA, Skoda, Suzuki ou encore Chrysler.

Selon un communiqué du ministère de l’Industrie, ce projet, qualifié de "stratégique" est le premier projet sud-coréen de cette importance au Maroc, porté par un acteur majeur de l'industrie de ce pays.

Hands Corporation fait en effet partie, souligne ce département, des cinq premiers fabricants de jantes en aluminium dans le monde.

Lors de la cérémonie d’inauguration, Moulay Hafid Elalamy a précisé que ce projet, dont la convention avait été signée lors d'une cérémonie présidée par le roi Mohammed VI en décembre 2017, représente un investissement important consenti par ce groupe sud-coréen, leader dans le domaine de l'industrie automobile.

Le ministre a en outre précisé que la position privilégiée du groupe Hands Corporation permettra au Maroc de de se hisser au 3ème rang mondial dans le domaine de la fabrication de jantes en aluminium.

L’usine de Tanger est non seulement la huitième de ce groupe et la première construite en dehors de la Corée du Sud et de la Chine, mais aussi la plus avancée en termes de technologies utilisées, a explique le ministre, qui a estimé que le secteur de l'automobile au Maroc saura, grâce à ce projet, maintenir le niveau de ses réalisations, et se dirige même vers un plus haut niveau de développement.

Pour sa part, Rhee Sukchoo, président du groupe Hands Corporation, a indiqué que le groupe, par cet investissement conséquent au Maroc, élargissait ses activités à l’international, bénéficiant ainsi de la position stratégique du Royaume qui lui facilitera ainsi l'accès aux marchés de l'Union européenne et d'autres pays proches.

Pour Rhee Sukchoo, la nouvelle usine de Tanger a été équipée des meilleures technologies existantes, afin de garantir une production de 4 millions de jantes en aluminium par an.

Le président du groupe Hands Corporation a indiqué, en outre, espérer que cette usine contribuera au développement du groupe Hands Corporation, ainsi qu’au secteur de l'industrie automobile au Maroc, ce site de Tanger étant, à terme, appelé à devenir le plus grand site de production du groupe, quand sa capacité de production atteindra 8 millions de jantes en aluminium fabriquées chaque année.

De son côté, l'ambassadeur de Corée du Sud accrédité à Rabat a affirmé que les relations diplomatiques entre les deux pays étaient "excellentes", même si les relations économiques ne reflètent pas encore le potentiel d’une coopération accrue entre les deux pays, dans l’optique du renforcement de leurs échanges commerciaux. Pour ce diplomate, la nouvelle usine Hands Corporation de Tanger constituera un modèle à suivre pour d'autres entreprises sud-coréennes souhaitant investir au Maroc.

Le Royaume a pu, grâce à la vision clairvoyante et au leadership du roi Mohammed VI, entrer dans une nouvelle ère, au cours de laquelle le développement de l’industrie automobile a fait de ce secteur le fer de lance de l’économie marocaine.

Avec 72,3 milliards de dirhams de chiffre d’affaires à l’export en 2018, l’industrie automobile au Maroc, qui compte désormais plus de 250 acteurs nationaux et internationaux, est en effet devenue le premier poste d’exportation du Royaume.