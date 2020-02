© Copyright : Le360

Ils sont le symbole de la persévérance, de l’esprit entrepreneurial et de l’amour de leur pays d’origine, le Maroc. Ils servent de liens d’amitié avec le pays où ils opèrent. Nos envoyés spéciaux à Abidjan (Côte d’Ivoire) nous racontent leur histoire.

L'un est originaire de Casablanca et s'appelle Saâd El Hamzaoui ; le second, Fouad Raiss, est issu de Fès. Deux ressortissants marocains qui ont commencé leur vie à Abdijan à partir de rien, mais qui, aujourd'hui, après 30 ans de durs sacrifices, ont réussi à se placer parmi les plus importants et influents hommes d'affaires de la Côte d'Ivoire.

Saâd El Hamzaoui dirige une importante société d'aluminium. Il a reçu Le360 dans son entreprise et nous a décrit son parcours depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Il n'imaginait alors pas qu'il serait un jour un grand patron. Hamzaoui est actuellement le président sortant de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marocaine en Côte d’Ivoire.

Les gens que Le360 a côtoyés à l'occasion d'un meeting du RNI à Abdijan le considèrent comme favori pour la réélection à la tête de cette chambre. "Après avoir été le premier investisseur en Côte d'Ivoire, le royaume est actuellement le 3e. Je vais tout faire pour qu'il reprenne sa place", a assuré Saâd El Hamzaoui.

Fouad Raiss, quant à lui, a plusieurs cordes à son arc. Il est le propriétaire d'un hôtel et d'un centre commercial. En Outre, il est le chef et coordinateur régional d'une entreprise de télécommunication.

"Je suis venu en Côte d'Ivoire sans un sou, mais mes ambitions ont par la suite changé ma vie. J'ai gravi les échelons pour devenir un homme d'affaires dans ce pays, qui nous a aidé et tout fourni pour être à son service", a-t-il déclaré devant un portrait le montrant en compagnie du roi Mohammed VI, lors d'un déplacement du souverain dans ce pays.

"J'ai dit au roi, s'est-il souvenu, que les allégations selon lesquelles il y a ici des Marocains qui mendient sont fausses et dénuées de tout fondement. Nous avons ici de nombreux ressortissants marocains qui lèvent haut le drapeau national".