On en sait davantage sur le soutien étatique à hauteur de 6 milliards de dirhams, apporté au plan de sauvetage de la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM).

Lors de son point de presse, ce mardi 4 août à Rabat, le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun, a fait savoir que le soutien financier destiné au plan de sauvetage de la compagnie RAM, d’un montant global de 6 milliards de dirhams, se fera à hauteur de 60%, soit 3,6 milliards de dirhams, sous forme d’injections d’argent public dans le capital (augmentation de capital). Le reste, soit 2,4 milliards de dirhams (40% du total), prendra la forme de crédits garantis par l’Etat.



«Le management [de la compagnie] a présenté un plan avec des besoins de financement, en dette et en capital. Il a reçu l’accord du gouvernement, sous réserve de respecter les engagements de ce plan», a expliqué Mohamed Benchaâboun, ajoutant que le soutien de l’Etat ne sera pas débloqué en une fois. L’accompagnement du gouvernement se fera au fur et à mesure de la réalisation des objectifs fixés dans le plan de sauvetage et dont le suivi sera assuré par un comité de pilotage, a assuré le ministre de l'Economie et des finances.