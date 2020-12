© Copyright : Le360

Omar Hejira, membre du groupe de l'Istiqlal à la Chambre des représentants, appelle le ministre de l'Équipement, du transport et de la logistique à ouvrir des liaisons aériennes entre l'aéroport international d'Oujda-Angad et les aéroports des villes sahariennes.

Interrogé par Le360, le député a exposé les raisons qui l’ont amené à demander l’ouverture de cette ligne aérienne. Selon lui, une telle liaison permettrait de dynamiser l'activité de l’aéroport international d'Oujda-Angad qui a été durement touchée par la crise sanitaire. D’une capacité de 3 millions de voyageurs, l’aéroport ne tourne aujourd’hui qu’à 10% de ses capacités.

«Il n’est pas concevable qu’un aéroport aussi important que celui d’Oujda ne soit relié aujourd’hui qu’à la seule ville de Casablanca», a déploré le député.

Hjira estime que la liaison de l'aéroport d'Oujda avec d'autres aéroports tels que ceux de Laâyoune et Dakhla, permettrait de créer des emplois supplémentaires, et de renforcer les liens entre les Marocains des différentes régions du Maroc, notamment entre l'Est et le Sud.

«La distance séparant Oujda et Dakhla est presque identique à celle séparant Oujda à Paris. Le trajet en voiture est très long et fastidieux», a-t-il rappelé.

Une liaison aérienne entre les deux villes serait ainsi susceptible d’inciter les habitants des Provinces du Sud à visiter la région de l’Oriental, et vice-versa, selon ce député.

De son côté, Mouhcine Benhadouch, directeur de l'aéroport international d'Oujda-Angad, a indiqué que l’aéroport disposait de tous les atouts et infrastructures pour s’ouvrir à d’autres destinations.

«L’aéroport dispose de deux pistes d’atterrissage pour des avions de différentes tailles, répondant aux normes internationales, en plus de la zone de fret estimée à 613 m², qui peut traiter 2 tonnes par heure, ce qui est considéré comme un facteur important pour la relance de l'économie de l’Oriental», a-t-il souligné.

Le responsable a par ailleurs précisé que le conseil régional de l’Oriental soutient la liaison aérienne entre Oujda et Casablanca, pour encourager les citoyens à visiter la région et à découvrir ses atouts économiques et touristiques. Ainsi, l'Office National des Aéroports (ONDA) offre à toutes les compagnies aériennes, des réductions importantes liées aux frais d'atterrissage et de décollage dans le cadre de la politique de relance de la région.

«Relier l'aéroport international d'Oujda-Angad aux aéroports des régions du Sud contribuera à la relance du tourisme dans les deux sens, compte tenu du fort potentiel touristique des deux régions», a indiqué Benyounes Maatoub, qui dirige une agence de voyage à Oujda.

«Nous sommes prêts à contribuer au succès de cette liaison aérienne, en créant des offres touristiques incitatives à des prix attractifs», a-t-il expliqué.