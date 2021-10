Vidéo. Mali: l’approvisionnement en fruits et légumes marocains perturbé par les récentes attaques

© Copyright : Le360 / Diemba Moussa Konaté

Depuis plus d’une dizaine d’années, les marchés maliens sont fournis en fruits et légumes venant du Maroc, qui a ravi la vedette au fournisseur hollandais. Mais les récentes attaques ont sensiblement perturbé l'approvisionnement de Bamako et des autres villes.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté