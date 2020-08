© Copyright : DR

Le groupe OCP (anciennement Office chérifien des phosphates) a fêté vendredi 7 août ses 100 ans d'existence. L’occasion de revenir sur les moments clés de son histoire et de célébrer toutes celles et ceux qui l’ont marqué, annonce le groupe dans un communiqué.

Il y a cent ans en effet, l’Office chérifien des phosphates voit le jour, le premier coup de pioche est donné en mars 1921 dans les environs de la future ville de Khouribga, rappelle le communiqué, ajoutant que dans les années 1930 et pendant la Seconde Guerre mondiale, le groupe était une entreprise publique, et constituait la première cheville ouvrière du pays.

De la première usine de superphosphates mise en service dans le port de Casablanca, en passant par l’exploitation des gisements de Gantour, puis en 1952, l’exploitation de la première mine à ciel ouvert dans l'histoire du groupe, l'Office prend racine.

Quelques années plus tard s’écrit une nouvelle page de l’histoire du groupe avec l’ambition d’entrer dans l’ère de la valorisation du phosphate et de la diversification de son offre. C’est ainsi que les années 1960 sont marquées par la création à Safi de Maroc-Chimie, première usine de fabrication d’engrais du Maroc. Moins de dix ans après, le complexe de transformation industrielle de Jorf Lasfar est inauguré en 1986.

Entre-temps, en 1975, l'Office chérifien des phosphates est devenu le groupe OCP.

A partir des années 1990, l'OCP scelle de nouveaux partenariats avec des acteurs économiques étrangers de premier plan et affirme son rayonnement à l’international. Un nouveau virage historique s’opère en 2014 avec le lancement du plus long pipeline de transport de phosphate au monde reliant Khouribga à Jorf Lasfar, puis dans un autre registre, par l’ouverture, en 2017, de l’université Mohammed VI Polytechnique. C’est grâce à cet héritage historique que le groupe n’a cessé de se transformer et continue à relever de nouveaux défis.

Aujourd’hui, il s’impose comme le leader mondial des produits phosphatés et a su placer l’Afrique au cœur de sa stratégie de développement à travers ses multiples implantations au service de l’agriculture.

Au fil du temps, ce sont avant tout des hommes et des femmes qui ont bâti l’ADN du groupe OCP et ont laissé une empreinte indélébile, portée fièrement par les générations qui leur ont succédé.

A présent, ce sont 21 000 collaborateurs, 21 000 visages qui font preuve d’une mobilisation sans faille pour accompagner le groupe dans ses efforts d’expansion, de résilience et de croissance mondiale. Un engagement incontestable qui permet aujourd’hui au groupe de célébrer son centenaire. De nombreuses initiatives d’intérêt général ont vu le jour dans différents domaines grâce à l’implication patriotique des femmes et des hommes du groupe.

Cent ans de progrès, d’innovation, d’engagement et d’aventure humaine ont marqué le début d’une histoire pleine de défis et de succès que l'OCP partagera à travers une large programmation durant les mois à venir et que le grand public pourra suivre sur le site www.ocpgroup.ma