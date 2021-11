© Copyright : khalil Essalak / Le360

L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) a remporté hier, jeudi 4 novembre 2021, le prix "Energy Globe Award" édition 2021, lors d’une cérémonie organisée à la résidence de l’ambassadeur d’Autriche à Rabat. Il s’agit de l’un des prix énergétiques et environnementaux les plus prestigieux au monde.

Dans un communiqué, l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) annonce avoir été primée pour ses initiatives liées à la mise en place de programmes ambitieux dans le domaine de l’efficacité énergétique dans l’agriculture, notamment ses actions liées au programme "pompage solaire pour l’irrigation agricole".

L’AMEE rappelle que le projet d’accompagnement au développement du pompage pour l’irrigation agricole, mené conjointement avec le Programme des Nations-unies pour le développement (PNUD) et le Fonds de l’environnement mondial (GEF), a été lancé en octobre 2017.

Ce projet, qui a pour objectif de mettre en place un cadre propice et les outils nécessaires pour un développement durable de ce marché, vise principalement à mettre à niveau le marché par la promotion de l’approche qualité, des outils de vulgarisation et de sensibilisation, de la labellisation des installateurs, à renforcer les capacités des partenaires institutionnels et privés intervenant dans le domaine et à mettre en application un cadre de suivi d’impact du pompage solaire sur l’environnement et sur la gestion des ressources hydriques, explique le communiqué.

A titre de rappel, l’Energy Globe Award, une initiative privée autrichienne, est décerné chaque année depuis 2000, à des projets exceptionnels et durables dans le domaine de l’environnement et de l’énergie.

Il s'agit actuellement du prix environnemental le plus important au monde et plus de 180 pays y participent. Entre 2.000 et 3.000 projets sont soumis chaque année. Les prix sont décernés aux niveaux national et international dans cinq catégories: la terre, le feu, l’eau, l’air et la jeunesse.