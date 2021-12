Vidéo. Laâyoune: portées par des jeunes, les coopératives fleurissent dans les Provinces du Sud

Khawla Banka est responsable de la coopérative «Ahl Bakna», près de Laâyoune, spécialisée dans la production d’huiles essentielles.

De plus en plus de jeunes Marocains de Laâyoune, ainsi que dans d’autres Provinces du sud du Royaume, se lancent dans l’entreprenariat, via les coopératives, dans différents domaines d’activités, comme la production de produits naturels ou encore l’élevage. Le360 a rencontré deux d’entre eux.

Portée par les jeunes, la tendance à l’entreprenariat prend de plus en plus d’ampleur et les coopératives fleurissent dans les Provinces du Sud du Royaume, notamment au niveau de Laâyoune, grâce aux institutions qui accompagnent les différents projets. «Dans cet atelier, nous produisons des huiles essentielles naturelles mais le mérite revient aux femmes qui vivent dans le désert et qui récoltent les plantes et qui nous les envoient pour en extraire de l'huile», indique Khawla Banka, la jeune femme responsable de la coopérative «Ahl Bakna», spécialisée dans la production d’huiles essentielles. Génération Green 2020-2030: la réforme des coopératives agricoles sur les bons rails Les membres de la coopérative «Ahl al Baïa» de leur coté ont initié un projet d’élevage, d’abattage et de commercialisation de volaille. Ce projet se déploie sur deux espaces, un lieu destiné à l’élevage, construit à 23 km au nord de Laâyoune, et un lieu destiné à l’abattage et la commercialisation, situé en ville. A ce jour, l’ensemble de la production est vendue aux habitants ainsi qu’aux restaurateurs de Laâyoune mais les membres de la coopérative ambitionnent, dans un avenir proche, d’approvisionner l’ensemble de la région, notamment la ville de Smara.

Par Hamdi Yara