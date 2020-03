© Copyright : Le360

Les pluies se font rares depuis plusieurs semaines dans les zones rurales proches du grand Casablanca. Agriculteurs et éleveurs espèrent toujours, mais la saison est sérieusement compromise. Reportage.

Deroua, dans la province de Berrechid, est une région à dominante rurale, et à vocation à la fois agricole et pastorale, qui fournit à la métropole économique, ainsi qu'à d'autres villes du royaume, des produits maraîchers divers et variés, du bétail et de la volaille. Mais en cette saison agricole 2020, la production semble compromise, aussi bien pour les agriculteurs que pour les éleveurs.

A moins d’un miracle, et sauf pour ceux qui disposent d'un système d’irrigation de leur(s) parcelle(s), il n’y aura pratiquement rien à récolter, ou à moissonner. Et cette situation se répercute aussi sur les éleveurs de bétail, qui voient s’envoler le prix du fourrage. Evidemment, en conséquence, le prix des têtes, que ce soit les ovins ou les bovins, s’effondre, et ce, même quand les éleveurs trouvent preneur.

L’un des éleveurs de Deroua, interrogé par Le360, confie que le prix de l’orge, aliment qui sert au fourrage du bétail, a atteint un prix plafond de 5 dirhams le kilogramme, alors qu'en temps normal, ce prix ne dépasse pas 1.50 dirham.