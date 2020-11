© Copyright : Le360

C’est sous le signe de la sensibilisation et de la prévention face au Covid-19 que la saison de récolte des agrumes a été lancée dans la région de Berkane. Le360 a visité l'un des domaines agricoles, près de Madagh.

C’est avec une campagne de prévention et de sensibilisation aux dangers du Covid-19 que la saison de récolte des agrumes a été lancée, en cette fin de semaine, dans la région de Berkane.

Cette campagne de sensibilisation, qui se poursuivra le mois prochain, est organisée dans le cadre d'un partenariat entre le Bureau régional pour l'investissement agricole de la Moulouya et la Direction régionale du Bureau national de conseil agricole de l'Oriental, en coordination avec l'Association des producteurs d'agrumes du Maroc et la Chambre agricole de l'Oriental. Un slogan rassembleur, à l'adresse de l'ensemble des travailleurs saisonniers: "nous préservons notre vie et notre service, et contribuons à assurer la subsistance quotidienne des citoyens de notre pays".

"Cette campagne a pour objectif de garantir le bon déroulement de la récolte, dans des conditions saines. Il faut limiter les risques de contamination pour que la récolte ne s’arrête pas", confie Mohamed Jaffar, responsable d’une exploitation d’oranges.

Selon les données de la Direction régionale de l'agriculture de l'Oriental, les agrumes sont considérées comme le produit le plus important de Madagh, et de la région de Berkane en particulier, où les plantations d'agrumes couvrent environ 21.800 hectares, dont 65% de petits fruits, ce qui représente 20% de la superficie nationale.

Toujours selon la Direction régionale de l'agriculture de l'Oriental, le secteur génère un chiffre d’affaire brut annuel estimé à 600 millions de dirhams, ce qui représente 23% de la valeur totale du secteur agricole. Il contribue aussi à la création de plus de deux millions de jours ouvrables de travail par an, tant dans les domaines d'exploitation que dans les stations de conditionnement.

Cette activité stimule et développe l'industrie agricole de la région, qui se compose de 21 stations d'emballage et de 23 stations de stockage réfrigérées, et contribue fortement à l'apport de devises, les agrumes représentant 59% du total des exportations du bassin de la Moulouya.