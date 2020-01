© Copyright : DR

Le Conseil de la Région de Marrakech-Safi et la BCP ont signé, en début de semaine, un mémorandum d’entente pour l’accompagnement du programme régional d’accélération de l’entreprenariat. Les explications du président du directoire BP Marrakech-Béni Mellal, Abdelilah El Ouardi.

Un mémorandum d’entente a été paraphé par le président du Conseil de la région de Marrakech-Safi, Ahmed Akhchichine et le président directeur général du Groupe de la BCP, Mohamed Karim Mounir, en présence du wali de la région de Marrakech-Safi, Karim Kassi-Lahlou. Il a pour objectif de définir le cadre de partenariat entre les deux parties, à même de favoriser le développement de la région et de renforcer la contribution des entreprises locales dans la chaîne de valeur.

Ce partenariat porte sur quatre axes à savoir : «la maîtrise de l’environnement et la préparation des pré-requis», «la dynamisation et l’encouragement de l’investissement», «le partage des informations et la mutualisation des expertises» ainsi que «le financement et l’accompagnement».

Ainsi, les deux parties s’engagent à mobiliser les écosystèmes de la région qui contribueront –avec le Conseil de la Région et la banque– au plan d’accélération de l’entreprenariat. Elles entendent mener conjointement les éventuelles études nécessaires à la spécification et à la mise en adéquation des opportunités de la région avec les besoins d’accompagnement des opérateurs et acteurs régionaux. Sont également prévus des réflexions autour des potentialités de la région et des modèles de développement éventuels et ce, dans le but de structurer et de prioriser les initiatives d’accompagnement.

Pour ce qui est du deuxième axe, les parties signataires s’engagent à informer et sensibiliser les opérateurs régionaux sur les opportunités d’investissement. Sont visées en particulier celles portées par les grands donneurs d’ordres, et à mettre en place et déployer en s’appuyant notamment sur les partenaires locaux, nationaux et internationaux. Sont prévus dans ce cadre, des cycles de formation et de sensibilisation au profit des porteurs de projets au niveau de la région sur l’entreprenariat, des modalités de soumission aux appels d’offres publics et privés, et des modalités de conduite de marchés.

Les deux parties ont, en outre, convenu d’échanger les informations relatives aux projets structurants et aux entreprises pouvant y contribuer, ainsi que les données statistiques sur l’investissement au niveau de la région et l’avancement des projets prédéfinis dans le cadre du contrat-programme. L'élaboration des guides d’informations spécifiques à la région, permettra aux opérateurs de disposer d’informations actualisées sur les offres bancaires, les contrats-programmes et les mesures incitatives.

S’agissant du quatrième et dernier axe, le mémorandum stipule que les deux parties s’engagent à définir un modèle de financement des porteurs de projets intégrant les fonds de soutien de la Région, confiés en gestion à la banque.

Le mémorandum prévoit aussi que la BCP s’appuie sur les informations partagées par le conseil de la région pour constituer la liste des porteurs de projets à financer/accompagner potentiellement. Les deux parties s’engagent à assurer un accompagnement rapproché post-financement, au profit des porteurs de projets, à renforcer par un suivi périodique de l’avancement des projets et des actions correctives éventuelles.

Afin d’assurer un bon fonctionnement de ce mémorandum d’entente, qui porte sur trois ans renouvelables, les parties signataires ont convenu de constituer un comité de suivi. Il se réunira à un rythme trimestriel et sera composé des représentants des deux institutions, pour superviser la mise en œuvre des engagements, définir annuellement les plans d’actions avec les moyens financiers y afférents, et établir les bilans par action.