En plus d’une offre complète spécialement élaborée pour accompagner la création et le développement des projets entrepreneuriaux, le groupe BCP annonce avoir engagé un large programme d’inclusion économique des TPE et des auto-entrepreneurs à l’échelle nationale. Les détails.

Fort d’un modèle organisationnel unique, porté par ses Banques Populaires Régionales (BPR), le groupe BCP a fait de l’accompagnement et du développement du tissu entrepreneurial marocain une vocation première. Il a en effet, depuis sa refondation en 1961, fortement contribué à l’essor de l’économie des territoires et à leur tête l’entrepreneuriat régional; devenant au fil des décennies, le premier acteur bancaire en collecte et en crédits dans la quasi-totalité des régions.

Engagé pour insuffler une nouvelle dynamique à l’accélération du développement de l’entrepreneuriat, le groupe BCP articulera sa stratégie en faveur des TPE autour de 3 axes clés:



Une expérience client améliorée: des processus optimisés et des compétences renforcées



Afin d’offrir aux entrepreneurs et porteurs de projets une prise en charge complète et de qualité, la Banque Populaire a procédé à la digitalisation de ses processus internes d’octroi de crédit à la TPE. Elle a également dispensé des formations de haut niveau à destination de sa force commerciale, ce qui a permis d’étendre les capacités d’accompagnement des TPE à l’ensemble des agences Banque Populaire à travers le Royaume.



Régions: un réseau de 2.000 points de contact dont 181 agences dédiées aux TPE



Premier réseau bancaire du pays avec près de 1500 agences, la Banque Populaire bénéficie d’un modèle organisationnel de proximité à travers ses huit Banques Populaires Régionales qui constituent de véritables locomotives économiques des territoires. Cette approche unique est aujourd’hui consolidée par la désignation d’un réseau national de 181 agences entièrement dédiées aux TPE.

La Banque Populaire mobilise également le réseau de sa fondation Attawfiq Micro-Finance, une fondation d’utilité publique qui propose aux porteurs de projets un accompagnement financier et non-financier qui sécurise les parcours de création des entreprises, permettant ainsi à des centaines de milliers de citoyens, majoritairement des femmes, de s’extraire de la précarité à travers la création et le développement de leur activité. La contribution d’Attawfiq micro-finance dépasse largement le cadre du financement, puisque des cycles de formation aux différentes dimensions de l’entrepreneuriat sont également dispensés dans les 500 branches qui composent son réseau.



Entrepreneuriat avec les régions pour un écosystème inclusif

La Banque Populaire a entamé une série d’initiatives avec différentes régions pour créer des écosystèmes inclusifs à même d’accélérer le développement des TPE et accompagner efficacement les porteurs de projets. À ce jour, deux conventions ont été signées entre le groupe BCP et les Régions de l’Oriental d’une part, et de Marrakech-Safi d’autre part. D’autres conventions sont en cours de concrétisation.

En partenariat avec les Conseils Régionaux, les Wilayas et les CRI, ces conventions visent à accompagner le tissu entrepreneurial et à appuyer l’investissement par le biais de solutions dans les domaines, entre autres, du foncier, des locaux industriels et commerciaux et du financement.

Parallèlement au renforcement de sa stratégie dédiée aux entrepreneurs, le groupe BCP affirme avoir lancé une campagne de communication TPE multi-supports, à travers laquelle la Banque rend hommage à ces entrepreneurs qui se « retroussent les manches » au quotidien, déterminés à entreprendre, à réussir et à grandir.