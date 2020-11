© Copyright : Le360

Malgré toutes les difficultés qui ont accompagné la saison agricole actuelle, les exportateurs d'agrumes de l’Oriental comptent bien tirer leur épingle du jeu, sans trop de dégâts. Explications et reportage.

En plus des pays importateurs traditionnels comme la France et de l'augmentation de la demande dans les marchés d'Amérique du Nord, d'autres débouchés s'ouvrent à eux, comme l'Inde.

En plus des pays importateurs traditionnels comme la France et de l’augmentation de la demande dans les marchés d'Amérique du Nord, d'autres débouchés s’ouvrent à eux, comme l’Inde.

En témoigne l’activité incessante de cette unité de conditionnement et d’emballage que Le360 a visitée à Madagh, dans la province de Berkane, emploie des hommes et des femmes de la région, à raison de 2 millions de journées de travail sur la totalité de la saison agricole. Quant aux exportations, elles génèrent près de 600 millions de dirhams annuellement.

Selon des responsables régionaux du ministère de l’Agriculture, la superficie des cultures d’agrumes est actuellement de plus de 21.000 hectares dans la région, soit 20% de la superficie totale des plantations d'agrumes au Maroc.