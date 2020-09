© Copyright : DR

Dans cette ville du Souss, les fruits et légumes sont disponibles en grande quantité dans les différents marchés. Mais leur prix est très élevé par rapport à la normale. Des prix «excessifs», jugent les clients, mais «normaux», selon les commerçants. Reportage.

Si les fruits et légumes sont disponibles en abondance à Agadir, leur prix, eux, ne sont pas du goût des citoyens. Interrogés par Le360 dans un marché, ces derniers jugent ces prix «exorbitants».

«Le prix de l’oignon varie entre 6 et 8 dirhams le kilogramme, la carotte est à 7 dirhams le kilo, la tomate à 7 dirhams… C’est trop. A ce rythme-là, on se contente de faire un tour au marché avant de regagner la maison les mains vides», s’indigne El Hachemi, un Gadiri rencontré dans un marché.

Des commerçants imputent cette hausse vertigineuse au fait que, coronavirus oblige, il n’ont pu se procurer de la marchandise de l’extérieur de la ville. Ils se sont ainsi vus obligés d’écouler celle dont ils disposent.

D’autres jugent cette hausse «normale» en cette période de l’année, à cause de la sécheresse et la rareté de l’eau d’irrigation dans les terres agricoles. Mais, affirme-t-on, ce ne sont pas tous les fruits et légumes qui sont concernés par cette hausse des prix.