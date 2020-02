© Copyright : DR

Kiosque360. La nouvelle stratégie de développement du secteur agricole, baptisée «Al Jayl Al Akhdar 2020-2030», se base sur une capitalisation des acquis réalisés par le Plan Maroc Vert.

L’agriculture est plus que jamais au cœur des politiques publiques. L’intérêt porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au domaine agricole et au monde rural se traduit aujourd’hui par une nouvelle stratégie encore plus ambitieuse, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 17 février.

En effet, le Souverain a présidé la cérémonie de lancement de la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole baptisée «Al Jayl Al Akhdar 2020-2030». Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a présenté devant le Souverain les grandes lignes de la nouvelle stratégie. Le ministre a indiqué, à cette occasion, que la nouvelle vision stratégique du secteur agricole a été élaborée conformément aux Hautes orientations royales contenues dans le discours du Souverain à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 3ème année législative de la 10ème législature (12 octobre 2018).

Dans ce discours, le Roi avait appelé «à une consolidation des acquis réalisés dans le domaine agricole et à la création de nouvelles activités génératrices d’emplois et de revenus, notamment en faveur des jeunes en milieu rural». Objectif: «favoriser l’émergence d’une classe moyenne agricole, en consolider l’ossature pour qu’en définitive, elle puisse exercer sa double vocation de facteur d’équilibre et de levier de développement socio-économique, à l’image de la classe moyenne urbaine et du rôle clé qui lui est dévolu», a rappelé le ministre.

M. Akhannouch a indiqué que le secteur agricole marocain ambitionne de franchir un nouveau palier dans son développement, faisant observer que la nouvelle stratégie agricole se base sur deux grands fondements, à savoir la valorisation de l’élément humain à travers l’émergence d’une nouvelle génération de classe moyenne agricole (350.000 à 400.000 ménages). Il y a aussi la naissance d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, via la mobilisation et la valorisation d’un million d’hectares de terres collectives et la création de 350.000 postes d’emploi au profit des jeunes. Cette classe moyenne et ces jeunes agriculteurs pourront également recourir à une nouvelle génération d’organisations agricoles plus innovantes et bénéficier de nouvelles mesures d’accompagnement leur permettant de renforcer leurs compétences, a assuré le ministre.