© Copyright : DR

Kiosque360. La tenue en grande pompe à Marrakech du US-Africa Business Summit (19-22 juillet) démontre la volonté du Maroc de diversifier son spectre de coopération, notamment s’agissant de l’investissement. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

Une importante délégation gouvernementale américaine, des ministres africains et des décideurs sont à Marrakech pour l’US-Africa Business Summit, prévue du 19 au 22 juillet. Signe de l’importance de cet événement, c’est la vice-présidente américaine, Kamala Harris, qui en a donné le coup d’envoi par visioconférence. L’occasion d’annoncer la date d’un prochain événement de taille: le Sommet des leaders africains et des Etats-Unis . Ce sera le 30 décembre prochain à Washington.

Ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita n’est pas peu fier. L’événement de Marrakech est pour lui «la consécration du Maroc en tant que porte d’entrée vers l’Afrique et trait d’union avec ses partenaires mondiaux», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du 21 juillet. Ceci, d’autant qu’une importante délégation gouvernementale a fait le déplacement. Les représentants de 10 départements et agences sont en effet à Marrakech. «La forte présence de plus de 1.000 participants à ce Sommet met en évidence les perspectives importantes et prometteuses du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis dans le domaine du commerce, des investissements et des affaires», a indiqué Bourita.

L’événement a été rehaussé par la conclusion de nombreux partenariats tripartites USA-Maroc-Afrique, sous la houlette du Corporate Council of Africa, la principale organisation américaine privée axée sur l’Afrique, et qui organise cette rencontre.

Présente sur place, la présidente du Millennium Challenge Corporation, Alice Albright, s’est dite «très heureuse» de constater le travail important réalisé. «Au sein du MCC, nous reconnaissons le potentiel de la jeunesse marocaine à transformer l’économie et j’ai la certitude qu’à travers l’investissement dans l’éducation, ce potentiel pourrait être réalisé», a-t-elle déclaré.

S’agissant de l’Afrique, le Président de la Banque africaine de Développement (BAD), Akinwumi Adesina, s'est dit, pour sa part, «extrêmement positif» quant aux opportunités d'investissement en Afrique. «Dans l'enquête 2020 menée par l'African Private Equity and Venture Capital Association, environ 45 % des commanditaires s'attendent à ce que les rendements en Afrique dépassent ceux des marchés émergents et des marchés développés au cours des 10 prochaines années», a-t-il dit, notant que le nombre de fonds de capital-investissement en Afrique est passé de 12 seulement en 1997 à 150 en 2020.