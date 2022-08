© Copyright : DR

Kiosque360. Une circulaire des ministères de l’Intérieur et de l’Habitat prévoit la nomination de nouveaux contrôleurs, avec pour objectif de renforcer les opérations d’inspection. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui Le Maroc.

Les ministères de l’Intérieur et de l’habitat ont adressé une circulaire conjointe aux walis des régions, au gouverneur directeur général de l’Agence urbaine de Casablanca, aux présidents des collectivités territoriales, aux inspecteurs régionaux de l’aménagement, l’urbanisme et l’habitat, ainsi qu’aux directeurs des Agences urbaines. La circulaire prévoit la proposition de contrôleurs dans les domaines de l’urbanisme et la construction, rapporte le quotidien Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du mercredi 3 août.

Le document cosigné par les départements de Abdelouafi Laftit et de Fatima-Zahra Mansouri insiste sur le renforcement des critères pris en compte pour choisir les nouveaux contrôleurs. Ces derniers devront être irréprochables en matière de réputation et de probité. Ils devront également soit détenir un diplôme leur permettant l’accès à l’échelle 10 de la fonction publique avec une ancienneté de quatre ans, soit un diplôme de technicien spécialisé dans l’habitat, la topographie ou l’architecture, précisent nos confrères francophones qui ajoutent que les détenteurs d’un diplôme classé échelle 8 avec une ancienneté de 8 ans sont également éligibles.

Les deux ministères s’attardent également, dans leur circulaire, sur la simplification et la coordination des procédures d'inspection, qui souffrent bien trop souvent de la multiplicité des intervenants. Ainsi, la circulaire précise que, dorénavant, ce sera au service de l’urbanisme de la province ou de la préfecture d’assurer la coordination entre les différentes parties, sous la supervision du secrétaire général de la préfecture.

La circulaire prévoit, par ailleurs, une plus grande coordination avec le parquet général en matière de suivi des procédures et d’accompagnement des inspecteurs d’urbanisme en matière de coordination avec leurs supérieurs, ajoute Aujourd’hui Le Maroc.