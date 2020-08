© Copyright : DR

Kiosque360. Les pistes de relance déterminées tendent à créer une rupture avec le précédent mode opératoire du tissu coopératif, notamment la culture d’assistanat qui sévissait dans le secteur.

Mise à niveau de l’offre, stimulation de la demande et développement d’une culture entrepreneuriale et d’excellence… Ce sont là les principaux contours du plan de relance des coopératives, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 26 août.

Cette feuille de route trace des objectifs ambitieux pour ce secteur qui a été fortement frappé par la crise sanitaire. L’impact est visible, aussi bien en termes d’approvisionnement en matières premières que de production et de commercialisation. «La crise sanitaire que traverse notre pays impose, de facto, une grande mobilisation au profit du tissu économique solidaire pour apporter des solutions innovantes socio-économiques agiles et inclusives», indique à ALM Youssef Hosni, directeur de l’Office de développement et de la coopération (ODCO). Les pistes de relance déterminées tendent, en effet, à créer une rupture avec le précédent mode opératoire du tissu coopératif, notamment la culture d’assistanat qui sévissait dans le secteur.

La mise en œuvre de cette relance est, également, tributaire de la mobilisation des acteurs publics, privés et de la société civile. «Dans le cadre de ce plan, plusieurs mesures ont été identifiées pour le redémarrage et la relance du secteur. Parmi ces mesures, auxquelles les acteurs publics, privés et la société civile pourraient contribuer dans un esprit de solidarité et de soutien, nous citons l’achat direct et la consommation de produits d’artisanat marocains et des coopératives, le recours aux chèques-cadeaux «culturels» pour les produits d’artisanat marocains au profit des collaborateurs et l’insertion d’une composante artisanale (produits ou bâtiment) dans les projets d’investissement», précise Youssef Hosni.

Parmi les dispositions prévues, on relève aussi la participation à des fonds régionaux pour la mise à niveau et l’accompagnement ciblé des artisans et des coopératives à travers des mécanismes de financement, des garanties et/ou des subventions sur la base d’appel à projets pour des filières identifiées, notamment dans le milieu rural. A cela s’ajoute l’accompagnement dans l’intégration et/ou la mise en place de plateformes digitales de commercialisation des produits d’artisanat et des coopératives.