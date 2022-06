© Copyright : DR

Kiosque360. Bank Al-Maghrib vient d’adopter une directive pour la prévention et la gestion, par les établissements de crédit, des risques de corruption. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Une directive pour la prévention et la gestion des risques de corruption par les établissements de crédit vient d’être adoptée par Bank Al-Maghrib (BAM), rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 8 juin. Ainsi, suite à ladite directive, les établissements de crédit et organismes assimilés seront dans l’obligation de mettre en place un dispositif anti-corruption au niveau de leurs implantations nationales et étrangères.

Le dispositif déployé sera adapté au profil du risque, à la taille, à la nature, au volume et à la complexité des activités de l’établissement, à son importance systémique et au contexte des pays d’implantation des établissements. La BAM a également défini une cartographie des risques tenant compte du secteur d’activité, de son écosystème (fournisseurs, prestataires sous-traitants), mais aussi des normes et études émanant des instances nationales et internationales portant sur la corruption ou encore la nature des opérations, produits, services et canaux de distribution.

Chaque établissement devra également mettre en place des mesures de vigilance renforcées vis-à-vis des clients ou des tiers qui présentent des risques élevés de corruption, explique le quotidien.

D’après l’article 21 de ladite directive, l’établissement inclut, dans le rapport sur le contrôle interne qu’il est tenu d’adresser à Bank Al-Maghrib, un chapitre consacré au dispositif anticorruption qu’il a mis en place et aux activités et résultats des contrôles effectués en la matière. Le journal précise que Bank Al-Maghrib devra être ponctuellement avisée par les autorités compétentes de tout acte de corruption et des mesures prises.