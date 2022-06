© Copyright : Le360

Entamé hier mardi 21 juin 2022 à Dakhla, et se terminant ce mercredi, le Forum d’investissement Maroc-Espagne a vu la participation de 150 femmes et hommes d’affaires des deux pays et s’est soldé par la signature de plusieurs contrats.

Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître. C’est le moins à dire sur cette première édition du Forum d’investissement Maroc-Espagne de Dakhla qui s’est déroulée ces 21 et 22 juin dans la perle des Provinces du Sud. Venus nombreux, ils étaient 150 femmes et hommes d’affaires à y prendre part.

Cet évènement a été bien plus qu'un lieu de rencontres. Il a dévoilé de réelles opportunités d’investissements et les potentialités économiques de la ville, mais également de tout le sud marocain. Ainsi, ce premier rendez-vous s'est-il soldé par la signature de plusieurs accords. D’après les témoignages recueillis par Le360, il est d’ores et déjà question de créer une clinique internationale à Dakhla, fruit d’un partenariat entre investisseurs espagnols et marocains, et de lancer deux unités hôtelières par un opérateur ibérique. Entre bien d’autres projets.

«Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu ce genre de rencontre entre Marocains et Espagnols. Au cours de ce forum, nous avons étudié plusieurs pistes de collaborations et les résultats se verront incessamment», a déclaré Maria Tato, consultante et cheffe de la délégation espagnole ayant participé à la rencontre de Dakhla.

Pour Jordi Ciuraneta, président de PIMEC Tarragone, une association regroupant les petites et moyennes entreprises de la région, «nous avons surtout pris conscience de la réalité sur le terrain à Dakhla et des nombreux projets qui y sont menés. Nous ne manquerons pas de nous atteler sur les moyens d’y prendre part». Egalement interrogé par Le360, Antonio Silvio, lui, sait déjà dans quoi investir. Ce sera l’hôtellerie. Au vu des énormes potentialités touristiques de la ville, véritable spot pour surfeurs, le pari s’avèrera inévitablement gagnant.