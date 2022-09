© Copyright : DR

Kiosque360. Avant même la tenue du Conseil d’administration de Bank Al-Maghrib, le marché monétaire s’attend déjà à une hausse du taux directeur dans un contexte inflationniste. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

En attendant la décision du 3ème Conseil d’administration de Bank Al-Maghrib sur l’évolution du taux directeur, les pronostics vont bon train. En effet, le marché monétaire anticipe une hausse dans un contexte macro-économique toujours aussi tendu, marqué par une inflation persistante, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 21 septembre.

Attijari Global Research fait partie de ceux qui tablent sur une hausse du taux directeur. Pour cet organisme de recherche, la tendance haussière des taux se confirme sur le marché obligataire de la dette publique de l’Etat, souligne le journal qui indique que les taux interbancaires demeurent alignés sur le taux directeur et que les taux Monia se détendent à 1,41%.

En plus de la hausse de l’inflation, Bank Al-Maghrib devrait prendre en considération la forte appréciation du dollar. A ce propos, Attijari Global Research met en avant une hausse, la semaine dernière, de +1,47% de la parité USD/MAD, ressortant à 10,7430, ce qui représente son plus haut niveau depuis 2002.

Face aux tensions inflationnistes, le Fonds monétaire international (FMI) a déjà plaidé, en mai dernier, pour une hausse du taux directeur dans les pays de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). «La maîtrise de l’inflation est une des principales priorités, malgré la fragilité des reprises. Dans les pays où les anticipations d’inflation risquent de se renforcer ou les tensions sur les prix de se généraliser, il faut relever les taux directeurs», avaient notamment avancé Jeta Menkulasi et Rodrigo Garcia-Verdu, économistes principaux du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI. «Une communication claire et transparente sera essentielle pour guider les marchés», ont-ils ajouté.