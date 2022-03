Un nouveau modèle de garantie d’économie d’énergie en faveur des PME voit le jour

La SIE a pour principale mission d’accompagner les acteurs publics et privés à mettre en œuvres des projets d’efficacité énergétique et de contribuer à l’atteinte des objectifs de la Stratégie nationale d’efficacité énergétique (SNEE).

La Société d’ingénierie énergétique (SIE) et la Fondation Basel Agency for Sustainable Energy (BASE) ont annoncé avoir conclu un partenariat pour la création d’un nouveau modèle de garantie d’économie d’énergie en faveur des petites et moyennes entreprises marocaines.

La Société d’ingénierie énergétique (SIE) et la Fondation Basel Agency for Sustainable Energy (BASE), avec l’appui de l’ambassade du Royaume-Uni au Maroc et le Climate Emergency Collaboration Group (CECG), ont développé un nouveau modèle de garantie d’économie d’énergie (Energy Savings Insurance - ESI). Ce modèle est un nouveau mécanisme qui facilitera l’accès aux financements aux PME pour leurs projets portant sur l’efficacité énergétique. Il impliquera banques, compagnies d’assurances et fournisseurs de technologies. Il permettra la mise en place d’un contrat d’assurance couvrant le risque de performance des solutions portées par les PME qui comprend quatre composantes principales. Efficacité énergétique: première coopération tripartite Maroc-Sénégal-Andalousie Il s’agit d’un contrat entre les fournisseurs de technologies et les PME, d’une assurance des économies d’énergie, d’une validation technique et d’un financement. Ce modèle de garantie d’économie d’énergie permettra aux PME de plus facilement investir dans les projets d’efficacité énergétique. La Société d’ingénierie énergétique développera ainsi les mécanismes propres au modèle, coordonnera les engagements des parties prenantes, lancera les premiers pilotes et s’assurera de la bonne compréhension du modèle via des formations spécialisées. Le modèle ESI concerne potentiellement de nombreuses technologies, parmi elles: les systèmes d’éclairages, les moteurs, l’air comprimé, les chaudières, la réfrigération, le chauffage, la climatisation, les panneaux solaires, les chauffe-eaux solaires, entre autres.

Par Majda Benthami