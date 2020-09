© Copyright : DR

Kiosque360. Les plateformes électroniques viennent à la rescousse du secteur de l'artisanat. La tutelle mobilise 7 marchés en ligne pour booster la vente des produits.

Les artisans et les coopératives peuvent souffler un peu. Dans son édition du 9 septembre, L’Economiste annonce qu'ils auront désormais accès à 7 plateformes de commerce électronique retenues par le ministère de tutelle pour la commercialisation de leurs produits. "Il s’agit de Chic Intemporel, Jumia, Epicerie verte, My tindy, Tribaliste, Anou et Gold In. Certaines exercent déjà sur cette niche, les autres sont plus généralistes et devront introduire ces produits", précise-t-il. L'idée est de "créer des opportunités pour les artisans, les coopératives et les entreprises dans le secteur digital et dans le contexte exceptionnel du Covid-19".

L'Economiste invite les intéressés à "intégrer la plateforme de leur choix pour bénéficier de multiples services et avantages: outre la création gratuite de boutiques et de catalogues pour l’exposition de leurs produits, les artisans auront un support et une assistance dans le cadre de l’inclusion numérique et du lancement de leurs activités de vente en ligne, ainsi que des actions de formation dans le domaine de l’appui à la commercialisation". Des actions de communication organisées par le Ministère et la Maison de l’Artisan, pour donner plus de visibilité, sont également prévues. Il s'agit de campagnes de promotion (prospection, roads-shows...).

Selon le journal, certaines plateformes ont déjà annoncé la gratuité de leurs services. C'est le cas d'Epicerie Verte, un marché en ligne qui regroupe déjà 60 vendeurs et 190 coopératives. Des coopératives qui, elles aussi, connaissent des difficultés.

L'Economiste indique que cette première action sera suivie d’autres initiatives. "Le département de tutelle est en train de mettre en place tout un plan de relance du secteur qui emploie près de 2,4 millions d’artisans. Il s’agit d’une restructuration totale qui comprend également le volet social", précise-t-il.