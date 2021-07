© Copyright : DR

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) à fin juin 2021 fait ressortir une hausse des recettes de près de 10,8 milliards de dirhams.

Les recettes fiscales ont affiché un bon comportement, à l’exception de l’IS (Impôt sur les sociétés) qui a reculé de 3 milliards de dirhams (MMDH), en relation notamment avec la baisse de l’activité en 2020.

Les recettes fiscales se sont inscrites en hausse de 8,3 MMDH ou 8,4%, enregistrant ainsi un taux de réalisation de 55,2%. Cette augmentation est de 11,8 MMDH ou 12%, si l’on tient compte de la contribution de solidarité affectée, en 2021, au Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale.

Le ministère des Finances note, par ailleurs, une amélioration de l’IR (Impôt sur le revenu) de 3 MMDH ou 14,1%, sous l’effet notamment des recettes générées par les deux opérations de régularisation spontanée de la situation fiscale du contribuable (836 MDH) et de l’augmentation de l’IR sur salaire (793 MDH) et sur les profits fonciers (619 MDH).

S’agissant des recettes de la TVA à l’intérieur, elles ont connu une hausse de 2 MMDH ou 20,3%, tirée par la poursuite du redressement de la demande intérieure suite notamment à la reprise de la consommation des ménages. Quant à la TVA à l’importation, elle a progressé de 3,9 MMDH suite au regain du dynamisme des importations au titre des produits hors énergie (+19% à fin mai).

En ce qui concerne les taxes intérieures de consommation, elles ont augmenté de 1,8 MMDH ou 14,6%. Pour les recettes au titre des droits d’enregistrement et de timbre, elles ont progressé de 1,4 MMDH ou 19,6%.

Les recettes non fiscales ont atteint 9,8 MMDH contre 8,4 MMDH à fin juin 2020. Ces recettes proviennent, à hauteur de 5,2 MMDH, des produits provenant des établissements et entreprises publics, notamment au titre des dividendes de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (2 MMDH) et de l’OCP (2 MMDH).

© Copyright : Ministère des Finances