Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé le lancement, à partir du mercredi 8 juin 2022, de l'opération d'inscription pour l'obtention du soutien exceptionnel supplémentaire destiné aux professionnels du transport routier.

L'opération d'inscription pour l'obtention du soutien exceptionnel supplémentaire destiné aux professionnels du transport routier se déroulera via la plateforme mouakaba.transport.gov.ma, indique le ministère du Transport et de la Logistique dans un communiqué.

Cette opération fait suite à la décision du gouvernement lors de son Conseil tenu le 2 juin. Elle s’inscrit dans le cadre de la décision prise par l’Exécutif pour soutenir les professionnels du transport routier dans le but de préserver le pouvoir d'achat des citoyens, compte tenu de la conjoncture actuelle, marquée par la hausse des prix des carburants. Ainsi, les professionnels ont bénéficié à deux reprises du soutien alloué selon les catégories, au cours de l’année 2022.

Le processus de soutien exceptionnel des professionnels du secteur du transport routier bénéficie aux deux segments du secteur (marchandises et voyageurs), toutes catégories confondues (taxis, autocars, autobus, camions, tracteurs routiers, transport scolaire, transport de personnel, etc.).

Les professionnels du transport public de voyageurs bénéficient ainsi d’une subvention de 2.200 dirhams pour les grands taxis, 1.600 dirhams pour les petits taxis, 1.800 dirhams pour les véhicules de transport mixte dans le monde rural, ainsi que 7.000 dirhams pour les autocars inter-villes et 6.200 dirhams pour les autobus.

S’agissant du transport touristique, les professionnels bénéficient d’un soutien financier de 2.800 dirhams au profit des autocars de 1ère série, 1.400 dirhams pour les minibus de 2ème série et 1.000 dirhams pour les véhicules de 3ème série (TGR/TLS).

En ce qui concerne les professionnels du transport de marchandises pour compte d’autrui, un soutien financier de 1.000 dirhams est alloué aux véhicules de dépannage, 2.600 dirhams pour les camions dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 14 tonnes, 3.400 dirhams pour les camions dont le PTAC est compris entre 14 et 19 tonnes, et 4.200 dirhams pour les camions dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes, ainsi que 6.000 dirhams au profit des tracteurs routiers.

S’agissant du soutien alloué au transport de personnel et au transport scolaire, les professionnels du transport de personnel pour le compte d’autrui bénéficient de leur côté d’une aide financière de 1.200 dirhams pour chaque véhicule, et de 1.000 dirhams pour chaque véhicule affecté au transport scolaire pour le compte d’autrui.