© Copyright : DR

Le ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique vient de lancer un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour l’exploitation d’une future ligne maritime entre le port de Tarfaya et un des ports des Îles Canaries.

Selon les termes de cet Appel à manifestation d’intérêt, il s’agit d’une ligne mixte (fret et passagers, avec ou sans véhicules). Pour le ministère de l’Equipement, cette ligne vise à renforcer des dessertes maritimes au départ des ports marocains et contribuera au développement économique et social des Provinces du Sud du Royaume, en plus de fluidifier davantage les flux de marchandises et de passagers.

Elle vise également à réduire la durée des transits par voie maritime entre le Maroc et les îles Canaries.

L’autorisation sera d’une durée de cinq années alors que la caution, pour les soumissionnaires, est fixée à un million de dirhams. La date limite de dépôt des dossiers, quant à elle, a été fixée au 26 janvier 2021.