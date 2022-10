© Copyright : Anass Sedrati

Deux vols supplémentaires reliant les villes de Guelmim et Casablanca seront lancés dès ce lundi 10 octobre 2022. Selon un communiqué du Conseil de la région Guelmim Oued-Noun, le nombre de vols de Royal Air Maroc reliant la région à la capitale économique s’élève à cinq vols par semaine, tandis que ceux opérés par Air Arabia se chiffrent à deux.

Ces dessertes seront programmées les lundis et mercredis, à raison d'un vol par jour. Pour le Conseil de la région Guelmim Oued-Noun, ces vols contribueront à accroître l’attractivité économique de la région, notamment en facilitant l’accès des hommes d’affaires et des investisseurs et en boostant le tourisme.

Le Conseil de la région Guelmim Oued-Noun s'attend ainsi à ce que ces lignes aideront à faciliter le déplacement des habitants de la région vers le nord du Royaume et concourront à améliorer l'attractivité de la région et à revigorer son économie.