Transformation digitale: quelle serait la valeur ajoutée de la CDG?

Kiosque360. Et si la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) devait contribuer au chantier de la transition numérique? Faisant l’objet d’une rencontre entre le DG de l’institution et la ministre de tutelle, cette éventualité est saluée par les experts. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

La Ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Ghita Mezzour enchaîne ces derniers jours les réunions avec différents acteurs du secteur. Celle avec le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Khalid Safir, a particulièrement attiré l’attention des observateurs, rapporte La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire. D’après l’hebdomadaire, cette rencontre entre Ghita Mezzour et Khalid Safir était l’occasion «d’échanger sur les différents enjeux de la transition numérique du Royaume», ainsi que sur les perspectives de partenariat entre le ministère de tutelle et la CDG. Objectif annoncé: «accompagner le développement du secteur numérique marocain», peut-on lire dans les colonnes de La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire. Dans ce sens, l’hebdomadaire explique que le DG de la CDG a manifestement été reçu à double titre. Car, rappelle la même source, Khalid Safir a présidé aux destinées de la Direction générale des collectivités territoriales et, à ce titre, mené avec brio la stratégie de transformation digitale des collectivités territoriales. L’ancien wali dispose ainsi d’une expérience indéniable en la matière. Par ailleurs, Khalid Safir pourrait également être sollicité en tant que DG de la CDG pour financer les chantiers de développement du numérique, surtout le déploiement des infrastructures d’autant plus que l’institution est perçue comme la banque publique du développement au Maroc, explique La Vie Éco. Ce que confirme un spécialiste du domaine, cité dans les colonnes de l’hebdomadaire. «La CDG peut jouer un rôle crucial dans le financement des infrastructures Télécoms de très haut débit pour les nouveaux opérateurs», affirme-t-il. «La CDG peut devenir le vrai moteur de transformation numérique du Maroc», ajoute un autre expert.

Par Khalil Rachdi