Kiosque360. L'ANP a dévoilé ses statistiques, à fin août, concernant les performances du trafic portuaire des ports sous sa gestion dans le Royaume.

A fin août 2021, le trafic portuaire affiche un volume global de 60,9 millions de tonnes, enregistrant un recul de 2,5% par rapport à la même date en 2020, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le journal fait remarquer que les derniers indicateurs de l’Agence nationale des ports (ANP) montre que ce niveau (en volume) dépasse celui enregistré à la même période en 2019 (environ 58,59 millions de tonnes). On apprend que pour le seul mois d’août 2021, l’activité portuaire est en retrait de 3% comparé à la même période de l’année dernière, atteignant un volume de 7,5 millions de tonnes. «Alors que l’ensemble des activités des ports gérés par l’ANP connaissent une baisse durant les huit premiers mois de l’année 2021 par rapport à la même période de l’année précédente, les ports de Safi, Nador et Laâyoune font exception et restent dans le vert. Pour sa part, le trafic TIR est en forme puisqu’il a atteint un volume de 17.829 unités, enregistrant ainsi une forte hausse de 49,9% par rapport à fin août de l’année 2020», souligne Aujourd’hui Le Maroc.

Notons que le port de Nador concentre à lui seul 99,8% du trafic global TIR, soit 17.797 unités, et que l’activité conteneurs affiche de belles performances. «47 millions de tonnes, c’est le volume global de marchandises ayant transité par les ports de Mohammedia, Casablanca et Jorf Lasfar à fin août 2021. A eux seuls, ces trois ports représentent 76,6% du trafic durant cette période. Les principales évolutions enregistrées dévoilent que le port de Jorf Lasfar détient une marge d’avance avec une quote-part de 38,4% du trafic portuaire à fin août 2021», explique le quotidien. Ce port se maintient ainsi à la première place, avec 23,4 millions de tonnes sur cette période, malgré un recul de -8,6% de ses activités par rapport aux huit premiers mois de 2020. Pour sa part, le port de Casablanca représente 33% de l’activité au cours des huit premiers mois de 2021, assurant le transit de 20,1 millions de tonnes. Toutefois, ce port a connu une baisse (-0,7%) de son trafic, attribuée principalement à la régression des importations de céréales (-11,5%) et des aliments pour bétail (-13%).

«Plus au Sud, le port d’Agadir accuse une baisse de 10,8% de son activité comparé à fin août 2020, enregistrant un volume de 3,6 millions de tonnes. Ce résultat est dû à la chute de 28,4 des importations de céréales, à la baisse de 27,8% des aliments pour bétail et au recul de 20,4% des exportations du clinker. Pour ce qui est du port de Mohammedia, on notera que son activité a connu une régression de 1,3% par rapport aux huit premiers mois de 2020, se chiffrant ainsi à 3,1 millions de tonnes», souligne-t-on.

Si l’ensemble des ports connaissent un recul de leur activité, les ports de Safi, Nador et Laâyoune affichent une croissance solide, fait remarquer le journal. Notons qu’à Safi, le trafic portuaire enregistre une hausse confortable de 16,7% par rapport à la même période de 2020, comptabilisant un volume de 6,6 millions de tonnes. Le journal indique que cette variante est à attribuer au fort rebond des exportations de phosphate (+19,2%), de barytine (+387%), de gypse (+32,9%) et aux importations de charbon (+28,4%). De son côté, l’activité est en pleine forme. Ainsi, sur les huit premiers mois de l’année 2021, l’activité s’élève à 881.583 EVP, en hausse de 9,4%. On note que la même dynamique est observée en termes de tonnage, se chiffrant à 8,4 millions de tonnes, soit une augmentation de 6,4%.

L’ANP révèle que par nature de flux, les exportations sont en progression de 5,6% avec un volume de 359.085 EVP. «Concernant les conteneurs vides à l’export, ils atteignent un volume de 225.128 EVP (+5%), constituant ainsi 62,7% du trafic global des conteneurs à l’export. Les importations ont, pour leur part, atteint 366.810 EVP, en progression de 9,8% par rapport aux huit premiers mois de l’année 2020. Il faut également noter que l’activité cabotage dévoile une évolution positive de 18,2%, se chiffrant à 155.689 EVP», conclut Aujourd’hui Le Maroc.