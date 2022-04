© Copyright : DR

Kiosque360. L’année 2022 est l’année de la reprise aérienne. L’Office national des aéroports prévoit une récupération du trafic passagers de 75% comparé au niveau de 2019. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le secteur aérien a le sourire. Dans ses prévisions, l’Office national des aéroports (ONDA) table sur une récupération du trafic passagers de 75% comparé au niveau de 2019, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 27 avril, précisant que ce taux dépasse même les 100 % dans plusieurs aéroports marocains. Le taux de récupération est de 104% pour les aéroports de Tanger et de Nador, de 106% au niveau de l’aéroport d’Al Hoceima et de 108% au niveau de l’aéroport d’Oujda voire un bond de 537% attendu au niveau de l’aéroport de Tétouan.

Avec cette belle annonce en prévision, de nouvelles lignes verront également le jour. En effet, l’Office parle de la création de 48 nouvelles lignes et 48 routes aériennes. Parmi les connections, l’aéroport Mohammed V avec Manama et Koweit city, l’aéroport de Tanger avec Rome et Londres-Stansted et l’aéroport d’Oujda avec Barcelone, Séville, Montpellier et Nantes.

A l’occasion de la présentation de ses perspectives, l’Office a aussi fait un point sur le nombre de voyageurs depuis le 7 février, jour de la reprise des vols internationaux, jusqu’au 31 mars 2022. Ainsi, 2,22 millions de passagers, dont 1,45 million rien qu’au mois de mars, ont posé un pied au Maroc. L’aéroport Mohammed V a notamment accueilli 565.484 passagers en mars, soit 71% du trafic passagers comparé à la même période en 2019.

Autre indication: la dynamique du trafic aérien international. Ce dernier a atteint 1,28 million de passagers au mois de mars, soit un taux de 71% comparé à la même période de 2019. «Hormis les marchés de l’Amérique du Sud et des pays de Maghreb, tous les autres marchés ont enregistré des taux de récupération supérieurs à 65% par rapport à la même période de 2019, précise l’ONDA. L’Europe, qui représente plus de 82% du trafic aérien international, a enregistré un taux de récupération de l’ordre de 66% par rapport à 2019».