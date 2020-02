© Copyright : DR

Les bénéficiaires du programme «Intelaka», déployé dans le cadre du Programme intégré d’appui et de financement de l’entreprenariat, bénéficieront d’une forte baisse des primes d'assurance "décès/invalidité totale-emprunteur".

Une convention dans ce sens a été signé, ce jeudi 13 février à Rabat, entre le ministère des Finances, Bank Bank Al-Maghrib, l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (Acaps), la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (Fmsar) et le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM). Cette convention marque une forte baisse des primes d'assurance «décès/invalidité totale-emprunteur».

Conformément aux orientations royales exprimées lors du discours d’ouverture de la session parlementaire d’automne de l’année 2019, dans lequel le souverain a exhorté le secteur bancaire et financier à soutenir les jeunes entreprises et les porteurs de projets, le secteur des assurances met en place un dispositif permettant aux bénéficiaires du programme «Intelaka» de souscrire des contrats d’assurances «Décès/Invalidité totale-Emprunteur» à des taux très préférentiels, indique un communiqué conjoint.

A travers cette convention, les assureurs s’engagent à appliquer un taux de prime maximum de 0,10% hors taxe par an calculé sur le capital restant dû pour les crédits du programme «Intelaka», est-il précisé. Pour leur part, les banques s’engagent à renoncer à la commission d’acquisition au titre de contrats d’assurance «Décès/Invalidité totale-Emprunteur».

A cela s’ajoutent une procédure de souscription allégée permettant une mise en place rapide du crédit et une procédure d’indemnisation systématique en cas de décès ou d’invalidité de l’assuré.

A rappeler que le Programme intégré d’appui au financement de l'entreprise vise à offrir une nouvelle gamme de produits de financement à destination des TPE, des jeunes porteurs de projet, du monde rural, du secteur informel et des entreprises exportatrices. L’objectif étant de lancer une nouvelle dynamique à même d’encourager l’entrepreneuriat et de favoriser l’insertion socio-économique des jeunes, notamment dans le monde rural.