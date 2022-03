© Copyright : DR

Kiosque360. Pas moins de 100 millions de dirhams seront alloués à l’opérationnalisation du programme d’appui à la TPME touristique de la région Souss-Mass. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Un investissement public global de 100 millions de dirhams sera alloué pour opérationnaliser le programme d’appui à la TPME touristique d’Agadir, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce vendredi. On apprend que ce montant sera alloué à ce programme d’appui à financer à parts égales par la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) et le Conseil de la région Souss-Massa. «Le déploiement de ce mécanisme sera confié à une nouvelle structure locale à créer par les partenaires sous forme d’une Société de développement régional dédiée. Cette SDR dotée initialement d’un capital social de 4 MDH à porter par les partenaires jouera le rôle d’incubateur régional pour l’implémentation du mécanisme».

Soulignons que ce mécanisme d’appui est destiné aux porteurs de projets de développement dans les différentes filières touristiques (hébergement, loisirs, restauration, bien-être, sports, transport touristique) tout en favorisant les filières portées sur l’animation et les projets à caractère innovant dans un objectif d’enrichir et de densifier l’offre d’animation de la destination.

Aujourd’hui Le Maroc précise que l’opérationnalisation de ce mécanisme aura un grand impact sur la dynamisation de l’investissement touristique et par conséquent sur le développement socioéconomique de la région. Il permettra d’attirer de nouveaux investisseurs sous forme de TPME touristiques avec l’objectif de création de 150 TPME touristiques et de plus de 600 nouveaux emplois directs.

Le lancement de ce mécanisme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat signée, le 16 juillet 2021, entre le ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, la wilaya de la région de Souss-Massa, le Conseil de la région Souss-Massa et la SMIT pour la mise en œuvre du programme d’appui au développement de la TPME touristique dans la région Souss-Massa.

Notons que cette convention s’inscrit dans une approche innovante de partenariat stratégique avec les régions en mutualisant les efforts pour le développement du tourisme qui a été défini en tant que compétence partagée par la loi organique n°111-14 relative aux régions.

Aujourd’hui Le Maroc explique que l’approche se base d’une part sur un financement conjoint du programme d’appui à la TPME touristique et d’autre part sur le portage de l’exécution du programme par un incubateur local qui sera créé sous forme d’une Société de développement régional (SDR).



Rappelons qu’en 2020, la SMIT a initié un travail d’ingénierie pour concevoir un programme national pour l’appui au développement de la TPME touristique en identifiant les besoins de développement du produit touristique au niveau des différentes régions (en milieux urbain et rural), tout en élaborant une banque de projets selon une dizaine de filières et une segmentation entre la très petite, la petite et la moyenne entreprise et en définissant les mécanismes de soutien nécessaires pour accompagner les porteurs de projets et assurer la rentabilité et la pérennité de leurs investissements.

Enfin, ce programme d’appui apporte des mécanismes de soutien ciblés répondant au besoin de développement de la TPME.