Kiosque360. Depuis la réouverture des frontières, le DG de l’ONMT, Adel El Fakir enchaîne les réunions avec les TO et les compagnies aériennes en vue d’attirer de nouveaux clients. Les détails dans cette revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

"Le Maroc est très enthousiaste à l’idée d’accueillir à nouveau des touristes du monde entier, en particulier du Royaume-Uni". C’est ce qu’a déclaré Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, au sortir d’une réunion de travail avec l’administrateur d’EasyJet et CEO de EasyJet Holidays, des propos rapportés par La Vie Eco dans sa livraison hebdomadaire.

Enthousiaste, Adel El Fakir l’est tout autant. Lui qui sillonne l’Europe de Paris à Londres, en passant par Madrid et Dublin, à la recherche de nouveaux clients, avant et après la réouverture des frontières du Royaume, entrée en vigueur le 7 février dernier. "Le DG de l’ONMT a tenu une série de réunions avec les TO et les compagnies aériennes, le résultat semble très satisfaisant", écrit l’hebdomadaire. La dernière réunion en date, avec l’administrateur d’EasyJet et CEO de EasyJet Holidays, en témoigne. Ce dernier a confirmé les engagements de sa compagnie en termes de capacités sur le Maroc. Elle compte ainsi reprendre sa programmation des destinations marocaines dès ce mois de février, tandis que ses programmes de la saison été (avril-novembre 2022) sont prometteurs, à en croire La Vie Éco.

Dans le détail, on apprend que EasyJet a prévu de déployer une offre de 75 vols par semaine reliant le Maroc à 6 marchés européens: le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse et les Pays-Bas. Une bonne nouvelle qui couronne la stratégie marocaine pour attirer de nouveaux clients.

Premier signal de cette stratégie: le 7 février, l’ONMT annonçait l’enclenchement de la reprise avec les partenaires espagnols. Une visite qui intervient peu de temps après la présence remarquée de l’office à la 42e édition du Salon international du tourisme de Madrid, rapporte l’hebdomadaire. Résultat: un renforcement du partenariat stratégique entre l’ONMT et la compagnie aérienne espagnole Iberia est prévu dès la saison été 2022.

"Ce partenariat prévoit ainsi d’assurer la promotion du Maroc dans tout le réseau Iberia comptant plus de 100 destinations européennes et sud-américaines, ce qui devrait entraîner une forte augmentation des liaisons vers les villes de Casablanca, Marrakech et Tanger", précise La Vie Éco.

D’après la même source, Adel El Fakir a également rencontré les responsables du groupe Expédia, géant mondial de la distribution en ligne du voyage et un des plus puissants acteurs de la vente en ligne des voyages vers le Maroc.