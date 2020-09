© Copyright : DR

Kiosque360. La branche Tourisme du groupe CDG lance un programme qui vise à donner une bonne dynamique à l’entrepreneuriat et au développement des écosystèmes autour de ses grands projets et destinations touristiques. Les détails.

La branche Tourisme du groupe CDG lance un programme qui vise à donner une bonne dynamique à l’entrepreneuriat et au développement des écosystèmes autour de ses grands projets et destinations touristiques, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le journal souligne que ce programme est baptisé «Madaëf Eco6» et qu’il est ouvert à tous les porteurs de projets, artisans, start-up et TPME souhaitant s’installer durablement au sein des destinations touristiques de la CDG. Une attention particulière sera accordée, dans ce sens, aux dimensions d’inclusion sociale, de développement durable et d’innovation.

Dans le détail, ledit programme porte aussi sur des projets d’animation touristique, des concepts innovants promouvant l’artisanat local et les produits du terroir ainsi que sur des projets porteurs de solutions technologiques, de développement durable ou plus généralement de services destinés aux touristes, aux stations et unités hôtelières et golfiques installées. Rappelons que Madaëf est une société marocaine d’investissement touristique du groupe CDG, qui intervient sur toute la chaîne de valeur touristique allant de l’aménagement et du développement jusqu’à l’exploitation d’actifs.

Aujourd’hui Le Maroc indique que le programme est axé sur les meilleures pratiques internationales en termes de stimulation de l’entrepreneuriat et qu’une série de partenariats a été signée avec les différentes entités du groupe CDG. De même, d’autres acteurs publics, tels que la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT), ont rejoint l’initiative.

Il est à noter aussi que le programme «Madaëf Eco6» sera décliné en 6 éditions et que la participation se fera à travers des appels à projets qui débuteront le 6 octobre 2020 par la «Taghazout Bay Edition», qui sera initiée par la Société d’aménagement et de promotion de la station de Taghazout (SAPST), suivie par les éditions de Saïdia Resorts, Madaëf Golfs, Al Hoceïma, Tamuda Bay puis Fès. On apprend également que les entreprises sélectionnées accéderont à une offre d’accompagnement spécialement conçue et adaptée pour garantir la réussite de leurs projets.

Aujourd’hui Le Maroc précise que cette offre sera articulée autour de six plateformes et que le programme favorise l’accès à une infrastructure dédiée au sein des stations à des tarifs avantageux (locaux commerciaux, espaces de co-working et, dans certains cas, des espaces de co-living).