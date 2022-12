© Copyright : Ayoub Ibnoulfassih / Le360

Kiosque360. Avec un taux de récupération de 72% en termes d’arrivées et de 92% en termes de capacités aériennes retrouvées par rapport à 2019, le secteur touristique entend mettre les bouchées doubles en matière de promotion et de campagnes. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

Le secteur touristique marocain retrouve, doucement mais sûrement, ses pleines capacités. A fin octobre, le taux de récupération par rapport à l’année de référence (2019) a été de 72% s’agissant des arrivées. Les capacités aériennes retrouvées sont de l’ordre de 92%. Partant, et à la lumière des conclusions adoptées à l’issue de son Conseil d’administration, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) entend mettre les bouchées doubles pour l’année à venir.

«A priori, tout plaide en faveur d’une forte redynamisation des arrivées, des nuitées et des recettes en 2023», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 22 décembre. L’année prochaine, le Maroc s’apprête à accueillir de nombreux manifestations et événements internationaux à caractère sportif, politique, culturel, économique, diplomatique… Ce qui permettra de remplir les carnets de commande et de faire connaître davantage la destination.

L'exploit des Lions de l’Atlas en Coupe du monde a assuré une publicité sans pareil au Royaume. Depuis le début du mondial de football au Qatar, plus de 3,5 milliards de personnes de par le monde ont évoqué le nom du Maroc ou cherché des informations sur le pays, ses villes, sa démographie, sa géographie, son histoire et sa culture.

Capitalisant sur ce véritable «don du ciel», l’ONMT entend accélérer le dispositif de promotion et de commercialisation afin d’augmenter le nombre d’arrivées. «L’enjeu étant d’assurer un décollage réel et durable de la destination Maroc à travers la conclusion de partenariats stratégiques avec les différents opérateurs au niveau des principaux marchés opérateurs», lit-on.

Ce dispositif passe par l’augmentation des capacités en sièges, l’élargissement de la voilure des compagnies aériennes et l’exécution de la nouvelle stratégie de communication de l’ONMT. Pour rappel, et à l’occasion de la Coupe du monde, l'office a déployé un plan de communication dédié avec la diffusion du spot «Maroc, terre de lumière» sur les marchés stratégiques, les réseaux sociaux et les canaux d’influence avec la mobilisation de grands tour-opérateurs et de compagnies aériennes européennes.