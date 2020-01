© Copyright : DR

Kiosque360. Consolidation du modèle économique, nouvelles orientations stratégiques, 5G… Le gendarme du secteur des télécoms précise les priorités du secteur pour les quatre prochaines années.

L’ANRT trace les nouvelles priorités du secteur des télécoms au Maroc. Revenant sur le récent conseil d’administration du gendarme du secteur dans sa publication de ce mardi, Les Inspirations Eco précise que l’ANRT a mis l’accent sur la nécessité de capitaliser sur le modèle économique du secteur, celui-ci ayant atteint sa maturité avec un taux de pénétration mobile estimé à 127%, soit l’un des plus élevés au monde.

Le quotidien affirme que la nouvelle feuille de route du secteur, en cours de finalisation par l’ANRT, devrait apporter des réponses appropriées à des défis importants et les transformer en réelles opportunités au service du développement du secteur. On apprend aussi que le conseil d’administration a mis un accent particulier sur l’analyse de l’état d’avancement de la mise en œuvre des décisions des précédentes sessions du conseil d’administration, ainsi que sur l’examen des propositions d’orientations générales du secteur à l’horizon 2023, en tenant compte des défis et des mutations auxquels fait face le secteur marqué par la «dataisation» des services.

Les Inspirations Eco indique également que l’organe décisionnel de l’agence a mis en exergue l’importance de l’introduction des nouvelles technologies au Maroc et a insisté sur la priorité au développement des réseaux haut débits fixes dans le cadre de la mise en œuvre du PNHD. Notons que la feuille de route qui sera mise en œuvre vise à généraliser l’accès aux services de télécommunications de haut débit à l’ensemble de la population, dans un délai de 10 ans.