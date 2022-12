© Copyright : DR

Kiosque360. La nouvelle feuille de route vise à donner une nouvelle dynamique au réseau des Technoparks, avec la construction de 9 nouveaux sites dans les cinq prochaines années. L’objectif est de renforcer l’accompagnement des porteurs de projets et des startups. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

L’Etat veut renforcer le réseau des technoparks sur le territoire national en vue d’accompagner les startups marocaines. Dans ce sens, et comme le rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce vendredi, une nouvelle feuille de route a été lancée.

Le journal indique que Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme administrative, a présidé en début de semaine le conseil d’administration de la société MITC. On apprend qu’en marge de cette réunion, Lamia Benmakhlouf, directrice générale du MITC, a présenté la nouvelle feuille de route des technoparks à l’horizon 2027.

«Cette feuille de route s’appuie sur trois objectifs majeurs qui sont de renforcer l’accompagnement des porteurs de projet, startups et entreprise digitales, d’élargir le réseau Technoparks dans les régions du Royaume et d’adapter les vocations des futurs technoparks aux spécificités sectorielles régionales», a assuré la directrice générale.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que la performance des Technoparks depuis deux décennies a démontré son potentiel dans l'accompagnement d'un nombre important de startups et de TPE digitales. On apprend que le bilan est positif en termes de réalisations et d’impacts, avec 4 sites opérationnels, plus de 3000 startups accompagnées depuis 2001, un taux de pérennité de 89% après 5 ans d’existence et la création de 15.000 emplois directs et indirects.

Aujourd’hui Le Maroc précise que tous ces indicateurs confortent la nouvelle feuille de route avec des ambitions plus importantes. Dans le détail, le MITC entend ouvrir des technoparks dans les 12 régions du Maroc pour accompagner les talents tech et les inciter à créer des startups dans leur région.

On apprend que 9 technoparks devraient voir le jour dans les 5 prochaines années pour porter le réseau à 14 sites. Au niveau de l’accompagnement, on note qu’une nouvelle offre de service permettant de développer l’aptitude entrepreneuriale sera lancée. Il est à souligner que cette nouvelle offre couvre les besoins fondamentaux des startups en termes d’accès au financement, au marché… Aujourd’hui Le Maroc indique aussi qu’en termes de synergie, le MITC ambitionne de positionner les technoparks en tant que fédérateurs d’incubateurs.