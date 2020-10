© Copyright : DR

Kiosque360. La quasi-stagnation des tarifs bancaires, avec une baisse de 0,9% de l'indice des prix des services bancaires, cache la flambée de certaines rubriques.

Petite baisse de la courbe des tarifs bancaires après six ans de hausse. D'après L'Economiste dans son édition du 22 octobre, l'indice des prix des services bancaires (IPSB) s'est établi à 125,64 points, en baisse de 1,12 point (-0,9%) en 2019. Le quotidien précise que ce taux s'est stabilisé autour de 126 points ces deux dernières années, après les hausses spectaculaires enregistrées en 2016 (8 points ou 7,2%) et 2017 (7,3 points ou 6,2%). Il justifie cette légère baisse par "la diminution de 10,6% des commissions perçues sur les packages".

L'Economiste relève une flambée des frais prélevés pour les cartes bancaires (+17,5%) et la tenue de compte (+2% par rapport à 2018). Ils représentent désormais 32,2% et 16,2% de l'indice. Ceci dit, le journal assure que le coût des services bancaires varie d'un client à un autre. Pour optimiser les coûts, les clients privilégient les offres packagées. Leur pondération dans le panier de l'IPSB a même augmenté à 33,2%. Le journal relativise en soutenant que "ces offres ne sont pas adaptées à tous les clients et seraient plus avantageuses pour un gros consommateur de services bancaires que pour un client dont les interactions avec la banque sont très limitées".