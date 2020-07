© Copyright : DR

Dans un communiqué, le Conseil régional du tourisme (CRT) de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (TTA) annonce le lancement de sa campagne de promotion touristique estivale, qui se prolongera jusqu’à la mi-septembre 2020.

Diffusée à travers les médias et les réseaux sociaux, cette campagne publicitaire est réalisée et financée avec le soutien de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), dans le cadre de l’initiative «Ntla9awfbladna», qui vise à accompagner la relance touristique en invitant les touristes nationaux à voyager dans leur pays dès la levée des mesures de l’état d’urgence sanitaire et donc à contribuer au mouvement de solidarité nationale, souligne le CRT dans son communiqué.

Sous le concept publicitaire «SBA7’NORD», plusieurs messages sont déclinés via des affiches, des spots radio et différents formats digitaux.

Le CRT Tanger-Tétouan-Al Hoceïma inscrit son action dans le cadre du dispositif établi par l’ONMT avec le soutien d’une cellule dédiée de l’Office, dont les membres sont des experts en marketing, en communication publicitaire et plus spécifiquement digitale.

Le cahier des charges de la campagne prévoyait notamment d’engager une démarche motivante et volontariste auprès des professionnels du tourisme de la Région, pour collecter l’ensemble des offres commerciales et les regrouper sur une plateforme digitale spécifique offrant un accès facilité aux consommateurs, explique le CRT dans son communiqué.

Quatre «produits d’appel» sont mis en avant dans la campagne générique du CRT TTA: l’hébergement en riad dans la médina de Chefchaouen, un week-end d’initiation à la plongée sous-marine à Al Hoceïma, 3 jours de randonnée dans le parc national de Talassemtane et un séjour en hôtel 4 étoiles à Tanger.

En se rendant sur le site www.Ntla9awfChamal.ma, également accessible via le portail www.visittanger.com, les voyageurs planifiant leurs vacances dans cette Région retrouveront l’ensemble des offres détaillées par prix et catégories, précise le CRT.

Dès la page d’accueil du site, le visiteur est incité à se connecter au mur des «deals», lui donnant accès à près d’une centaine de packages, entre différentes offres de séjours, de circuits et d'activités, disponibles à ce jour, avec des tarifs promotionnels exclusifs spécialement formulés pour la clientèle nationale. De nouvelles propositions continueront à apparaître sur cette plateforme au cours des toutes prochaines semaines.