Le premier Concours international communautaire d’innovation «Smart Territory development, investment & entrepreneurship digital challenge» (TDC2022) a été lancé, récemment, afin de promouvoir l’innovation et l’investissement dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Organisé par le Centre régional d’investissement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA), l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) et l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA), ce challenge international vise à développer un territoire marocain attractif, dynamique et digitalisé, reposant sur la promotion de l’innovation technologique, économique et culturelle, indique un communiqué des organisateurs.

Ce concours se présente sous forme d’un appel aux idées innovantes à l’échelle régionale, nationale et internationale, pouvant transformer les défis liés au développement de l’investissement, à l’entreprenariat et à l’attractivité territoriale de la région TTA en réelles opportunités de création de valeur.

Il ambitionne de valoriser le potentiel de la région au niveau mondial, et de promouvoir ainsi les opportunités d’investissement et d’affaires dans les secteurs porteurs, notamment l’agriculture, l’industrie, la pêche, le tourisme, l’aménagement, l’emploi, la formation, le digital, la culture, la santé, l’économie sociale et solidaire, la logistique et le commerce, entre autres.

Les promoteurs de cette initiative invitent ainsi toutes les entreprises et startups, et tous les entrepreneurs, étudiants et professionnels, ainsi que toute personne avec une idée innovante à participer à ce hackathon en ligne, soumettre leurs idées avant le 30 juin prochain, et à tenter leur chance pour gagner le Grand prix de 15.000 dollars.

«Le challenge est ouvert à tous, que vous soyez chef de projet, développeur, architecte, designer, étudiant ou une startup, vous êtes invités à participer. Nous recherchons les meilleures idées innovantes, venez proposer votre idée et développons ensemble l’attractivité de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima», indiquent les organisateurs sur le site du Concours.

En plus des 3 grands prix (7.000, 10.000 et 15.000 dollars), un accompagnement dédié à l’issue du challenge sera offert aux gagnants pour les aider à déployer la meilleure solution possible, en leur facilitant l’accès au financement et au réseau d’investisseurs privés/publics, aux subventions publiques, aux infrastructures et au foncier, un accompagnement personnalisé du CRI-TTA, à un réseau d’experts, et au marché marocain et africain.

Les challenges prévus dans le cadre de ce concours portent sur les domaines de l’attractivité territoriale (tourisme & culture, santé & bien-être et développement rural), les économies durables (énergies vertes, économie circulaire et économie bleue) et l’intelligence et transformation digitale (logistique & commerce, industrie et Smart city).

Des mentors, qui seront bientôt annoncés sur la plateforme (https://tdc.bemyapp.com/fr), vont accompagner les participants à développer leurs idées, en vue de la sélection avant le Démo Day, indique le communiqué, qui précise qu’un jury composé d’experts africains et internationaux évalueront les projets.