© Copyright : DR

Kiosque360. Les TPE opérant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire de la région vont recevoir un soutien de taille, qui tombe à point nommé. Le Conseil de la région et ses partenaires vont en effet déployer un projet visant à booster le développement de ces petites entreprises.

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima part à la rescousse de ses TPE. C’est ce que nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication en kiosque ce vendredi. On apprend en effet que le conseil de la région, de concert avec la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS-TTA), la wilaya et l’Institution régionale de la formation et de développement se mobilisent en vue de renforcer le développement des très petites entreprises très actives dans le domaine de l’économie sociale et solidaire et n’ayant bénéficié d’aucun programme d’appui aux TPE tel que celui d’Intilaka ou l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Cette mobilisation se traduit par un projet de convention de partenariat visant à soutenir les porteurs des projets conformément au programme d’amélioration du revenu et l’inclusion économique dans le monde rural et dans le cadre des efforts déployés pour la réalisation des activités génératrices de revenus permettant de réduire les inégalités sociales.

Aujourd’hui le Maroc indique que selon les dispositions de cette convention, la région s’engage à mobiliser une enveloppe budgétaire de 25 millions de DH pour atteindre les objectifs tracés dans le cadre de ce projet de partenariat. On apprend aussi qu’elle va acquérir un bus qui servira de «maison des TPE» dans le monde rural et que les bénéficiaires de cette initiative vont y suivre des séances de formation, d’encadrement et d’accompagnement dans les différentes étapes de la réalisation de leurs projets.

Le journal souligne également que de son côté, la CCIS-TTA se charge de la mise en place des espaces destinés à accueillir les maisons des TPE sur le territoire urbain et que la chambre a pour mission d’assurer la formation, l’encadrement et l’accompagnement au profit des TPE, alors que la wilaya de la région se charge d’attribuer des ressources financières supplémentaires en cas de nécessité pour compléter la réalisation de ce projet.

L’INDH, pour sa part, s’engage à contribuer à la formation, à l’encadrement et à l’accompagnement au profit des porteurs de projets aussi bien sur le territoire urbain que rural. Elle a également pour mission d’apporter son soutien financier à plus de 1.500 projets au niveau de la région du Nord, apprend-on. Il est à noter aussi qu’en plus de son soutien aux TPE, la région s’engage à contribuer à d’autres projets de développement visant à favoriser la création des opportunités de travail et d’améliorer les conditions économiques et sociales des populations locales ciblées.