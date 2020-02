© Copyright : DR

Le directeur de l’Office des changes, Hassan Boulaknadal, a été l’invité de la Confédération générale des entreprises du Maroc Tanger-Tétouan, ce vendredi 28 février 2020, pour animer un séminaire sur les nouveautés en matière de change.

Organisée en marge de la publication de l’Instruction générale des opérations de change (IGOC 2020) et du lancement de l’Opération de régularisation spontanée (ORS), cette rencontre a été l’occasion pour mettre en avant la place de choix qu’accorde l’Office des changes au renforcement de l’insertion et l’intégration de l’économie marocaine dans l’économie mondiale.

Deux sujets d’actualité figurent au programme de cette rencontre: les nouvelles mesures de libéralisation et d’assouplissement introduites au début de l’année 2020 ainsi que les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’ORS au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger.

A cette occasion, le directeur de l’Office des changes a mis en exergue les principaux apports de l’IGOC dans sa version 2020. «Ces mesures qui bénéficient aussi bien aux personnes morales qu’aux personnes physiques visent à consolider le processus de libéralisation de la réglementation des changes et à conforter le régime de convertibilité adopté par le royaume», a tenu à préciser Boulaknadal.

L’ORS au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger a été, également, au centre des discussions et du débat engagé au cours de cette rencontre. La procédure de déclaration, les personnes concernées, les principales facilités accordées aux déclarants ainsi que le dispositif d’échange et de sensibilisation prévu à ce titre ont été explicitées par le directeur de l’Office des changes.

Véritable plateforme d’information et de sensibilisation, cette rencontre offre un cadre exceptionnel de dynamisation des échanges entre l’Office des changes et les opérateurs économiques. Elle corrobore l’intérêt porté à la vulgarisation des dispositions de la réglementation des changes.