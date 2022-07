© Copyright : Said Kadry / Le360

Les travaux de construction de la première centrale solaire photovoltaïque, au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (TTA), d'une puissance installée de 34 mégawatts-crête (MWc), ont été lancés, mardi 26 juillet 2022, dans la commune de Hjar Nahal, relevant de la préfecture de Tanger-Assilah. Les images.

Développée par la société Green Power Morocco, la centrale solaire GPM1 sera érigée sur une superficie de 75 hectares, avec une production annuelle de 67 gigawattheure (GWh), et un montant d'investissement global d'environ 370 millions de dirhams.

La production de cette centrale photovoltaïque, destinée exclusivement à l'usage propre de la société délégataire de la distribution d'eau potable et d'électricité Amendis-Tanger, équivaut à la consommation moyenne de plus de 8.000 ménages familles, soit plus de 5.000 tonnes de pétrole et 30.000 tonnes de CO 2 évitées.

Ce projet vient renforcer les infrastructures en matière d'énergies renouvelables au niveau de la région TTA, qui dispose de 5 projets de parcs éoliens déjà opérationnels avec une puissance globale de 392 MW, soit 13% de la puissance installée au Maroc. Plusieurs autres projets sont en cours de mise en œuvre ou de préparation de lancement.

L’évènement a été marqué par la projection d'une vidéo institutionnelle sur la centrale solaire GPM1, qui comprendra plus de 91.000 panneaux photovoltaïques, installés avec des suiveurs solaires, afin d'augmenter l'énergie produite, qui sera destinée à l'usage propre d'Amendis-Tanger.